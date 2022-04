Météo Algérie : l’hiver est de retour pour ce mercredi 13 avril

Pour cette journée du mercredi 13 avril 2022, le temps sera pluvieux pour certaines wilayas du nord du pays. L’Office National de Météorologie (ONM) a émis deux bulletins d’alerte météo pluie.

Les wilayas concernées par l’alerte météo jaune pluie sont : Béjaia et Bordj Bou Arréridj.

Les wilayas concernées par l’alerte météo jaune orage sont : Djelfa et Sétif.

Les wilayas concernées par l’alerte météo orange sont : Alger, Msila, Tizi Ouzou, Médéa, Boumerdes, Bouira et Blida.

Concernant les régions Centre, le ciel sera nuageux avec des pluies parfois sous forme d’averses orageuses et accompagnées par des chutes de grêle par endroits.

Ces pluies seront localement assez marquées sur les régions côtières et proches côtières.

Pour les régions Est, le ciel sera nuageux avec des pluies parfois sous forme d’averses orageuses et accompagnées par des chutes de grêle sur la partie ouest de la zone.

Ces pluies seront localement assez marquées.

Enfin concernant les régions Sahariennes, le ciel sera partiellement voilé sur le sud-ouest devenant nuageux en soirée avec quelques pluies notamment sur la région de Béchar.

Ciel généralement dégagé à partiellement voilé sur les autres régions.

Températures pour ce mercredi 13 avril

Pour ce qui est du mercure, les températures repartent à la baisse, ce mercredi 13 avril 2022. Au nord du pays les températures oscilleront entre 14 et 25 degrés Celsius. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 11 et 26 degrés Celsius. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 20 et 42 degrés Celsius.