Météo Algérie : les températures repartent à la hausse ce mercredi 29 mars

Le printemps s’est installé en Algérie avec un temps doux et ensoleillé sur l’ensemble du territoire national. Pour ce mercredi 29 mars 2023, les températures vont observer une légère hausse. En effet, Météo Algérie a fait savoir qu’un temps relativement chaud marquera plusieurs régions du pays.

D’après l’Office National de la Météorologie (ONM), « un temps relativement chaud marquera ce mercredi, 29 mars 2023, les régions intérieures ouest et centre ouest du pays ». Selon les mêmes services, les températures maximales prévues aujourd’hui atteindront entre 24 °C et 29 °C sur les régions côtières, entre 22 °C et 33 °C sur les régions intérieures et entre 25 °C et 38 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, Météo Algérie a prévu 24 °C à Jijel et à Annaba, 25 °C à Skikda, 27 °C à Alger et 28 °C à Oran. En outre, le mercure affichera 24 °C à Tebessa, 26 °C à Mila, 27 °C à Naama et à Bouira et 33 °C à Mascara. Enfin, au niveau des régions sud du pays, l’ONM a indiqué que la température frôlera les 29 °C à Ouargla, les 33 °C à Illizi et les 38 °C à Tindouf.

Point météo : les prévisions pour ce mercredi 29 mars

Concernant les prévisions météo pour ce mercredi 29 mars 2023, les services de Météo Algérie ont prévu « un ciel généralement dégagé sur l’ensemble des régions nord du pays, à l’exception des hauts plateaux ouest qui connaîtront la formation de quelques nuages avec de légers orages durant l’après-midi ». Par ailleurs, la même source a fait savoir qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé en général sur les régions sahariennes de notre grand sud ».