Météo Algérie : les températures repartent à la hausse ce lundi 13 mars

La saison printanière commence à s’installer en Algérie avec ses températures douces et son ciel bleu généralement dégagé. Pour ce lundi 13 mars 2023, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune « canicule » plusieurs wilayas du Nord du pays, notamment celles du Centre et de l’Ouest.

D’après Météo Algérie, « un temps chaud marquera les régions proches côtières et intérieures du Centre et de l’Ouest du pays », tandis qu’ « un temps relativement chaud caractérisera celles de l’Est ». D’ailleurs, les services de l’ONM ont placé en vigilance jaune « canicule » treize (13) wilayas, à savoir : Alger, Sidi Bel Abbes, Tipaza, Relizane, Chlef, Mostaganem, Tlemcen, Ain Defla, Saida, Boumerdes, Mascara, Oran et Blida.

Prévisions Météo : les températures prévues ce lundi 13 mars

Concernant les températures maximales prévues aujourd’hui, Météo Algérie a fait savoir qu’elles oscilleront entre 22 °C et 26 °C sur les régions côtières, entre 21 °C et 27 °C sur les régions intérieures et entre 27 °C et 39 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, l’ONM a prévu 23 °C à Batna, 26 °C à El Tarf, 27 °C à Tenes et à Béjaia. Le mercure affichera 28 °C à Mila, à Tiaret mais aussi à Bouira. De plus, Météo Algérie a indiqué que la température atteindra 30 °C à Tlemcen, à Chlef et à Tipaza, 31 °C à Illizi, 33 °C à Ouargla et 36 °C à Adrar.

En outre, les services de l’ONM ont prévu pour ce lundi 13 mars 2023 « un ciel généralement dégagé sur l’ensemble du territoire national ». Hormis la hausse des températures, Météo Algérie n’a émis aucune alerte « pluie » ni aucun bulletin météorologique spécial. Toutefois, il est à noter que la mer sera probablement agitée aujourd’hui, car Météo Algérie a placé en vigilance jaune « vents violents » et « vagues dangereuses » l’ensemble de la bande côtière du pays, allant de Marsa Ben M’hidi jusqu’à El Kala.