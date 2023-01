Météo Algérie : les températures repartent à la baisse ce 3 janvier

Avec le début de l’année 2023, nous attendions à un retour des averses de pluie, mais cela ne semble malheureusement pas prêt à arriver.

Alors qu’on est en pleine saison d’hiver, les températures seront légèrement à la baisse ce mardi 3 janvier 2023 dans toutes les wilayas du nord d’Algérie. Un ciel bleu sera également au rendez-vous. Quant aux averses, elles seront encore une nouvelle fois absentes.

Quelles températures pour ce 3 janvier ?

Dans les régions du littoral, au nord de l’Algérie, l’office de la météorologie annonce un ciel bien dégagé au centre, dont Alger, complètement bleu à l’ouest, mais aussi à l’est du pays.

À l’intérieur du pays, le même phénomène s’observe ce mardi 3 janvier : temps dégagé à l’ouest et un ciel entre bleu et un peu nuageux dans certaines régions de l’Est d’Algérie.

Au grand Sahara, les wilayas de l’ouest connaîtront un ciel bleu printanier, à l’instar de Tindouf, Adrar et Béchar ainsi qu’à l’est.

D’un autre côté, les températures connaîtront une hausse varieront entre 14 et 19 degrés sur le littoral, entre 9 et 15 degrés au niveau des wilayas de l’intérieur, et entre 16 et 23 degrés au grand sud.