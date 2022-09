Météo Algérie : les températures repartent à la baisse ce 15 septembre

Pour cette journée du jeudi 15 septembre 2022, les températures repartent à la baisse, pour les régions côtières et est du pays. En effet après un épisode caniculaire de 3 jours, le mercure affichera des températures moins chaudes.

Selon les prévisions de l’Office National de Météorologie (ONM) aucune alerte n’est à prévoir pour aujourd’hui.

Pour les régions Ouest, le ciel sera partiellement voilé devenant passagèrement nuageux durant l’après-midi.

Concernant les régions du centre, on notera un ciel souvent voilé avec développements de foyers orageux.

Pour l’Est du pays le ciel sera souvent voilé avec développements de foyers orageux à partir de l’après-midi, engendrant quelques averses de pluie par endroits.

Enfin concernant les régions Sahariennes, sur l’extrême-sud le ciel sera partiellement voilé avec développements orageux et dégagé à partiellement voilé sur les autres régions.

Les températures pour ce jeudi 15 septembre

Ce jeudi 15 septembre 2022, le mercure affichera des températures qui repartent à la baisse. Les maximales prévues par l’ONM pour cette même journée seront comprises entre 28 et 33 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 27 et 39 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 35 à 45 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.