Météo Algérie : les températures prévues pour ce samedi 24 décembre

Janvier est bientôt là et cette fin d’année 2022 touche à son terme. Le mois de décembre est communément connu pour son froid, cependant cette année temps reste beau et les températures acceptables.

Les températures resterons assez hautes ce samedi 24 décembre. Les Algériens peuvent donc s’attendre à un climat très ressemblant a celui du printemps, en plein hiver. En effet, aucune averse ni tempête n’est prévue pour aujourd’hui, et les services chargés d’émettre les prévisions de la Météo Algérie n’ont émis aucun BMS.

Quelles températures pour ce 23 décembre ?

Par biais des prévisions communiquées sur son site internet officiel, l’Office national de la météorologie (ONM) a fait état des températures prévues pour ce samedi 24 décembre 2022.

Dans les régions du littoral, au nord de l’Algérie, l’office de la météorologie annonce un ciel bleu et dégagé au centre, dont Alger.

D’ailleurs la capitale profitera de températures comprises entre 13 et 24°C au cours de la journée.

À l’intérieur du pays, les différentes wilayas ne seront elles aussi pas touchées par les pluies. Le ciel y sera dégagé voir partiellement couvert. Les températures varieront entre 14 et 20°C.

Au grand Sahara, les wilayas de l’ouest connaîtront un ciel bleu et dégagé, à l’instar d’Adrar, Béchar et Tindouf, ainsi qu’à l’est. Le temps y sera radieux et les températures assez hautes. A Tindouf par exemple, la température sera comprise entre 12 et 23°C, alors qu’à Bordj Badji Mokhtar elle atteindra les 26°C.