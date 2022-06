Météo Algérie : les températures caniculaires persistent ce 20 juin

Le temps chaud persistera pour ce lundi 20 juin 2022. En effet, les températures resteront assez élevées sur le Sahara central et les oasis, mais aussi sur les régions intérieures centre et ouest.

Pour cette journée du lundi 20 juin 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo (BMS), de niveau 1 pour pluies orageuses. Les wilayas concernées par cette alerte sont : Sidi Bel Abbès, Tissemsilt, Laghouat, Relizane, Tiaret, Tindouf, Tlemcen, El Bayadh, Saida, Naama et Mascara. L’ONM a aussi alerté quant à des vents violents sur les côtes de Jijel, Béjaïa et Azzefoune.

Pour les régions ouest et centre, le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Concernant les régions est, le ciel sera généralement dégagé.

Enfin, pour les régions Sahariennes, sur le sud-ouest le ciel sera souvent voilé avec le développement de quelques foyers orageux l’après-midi. Pour le reste, le ciel sera généralement dégagé.

Les températures pour ce lundi 20 juin

Pour ce lundi 20 juin 2022, le mercure affichera des températures assez élevés. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 33 et 40 degrés sur les zones côtières; entre 34 et 44 degrés dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 35 à 46 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.