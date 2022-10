Météo Algérie : les températures baissent encore ce 31 octobre

Ce mois d’octobre faisant partie de la saison automnale aura été particulièrement chaud, principalement au nord du pays, avec des vagues de chaleur qui ont marqué ce mois. Mais, depuis hier Météo Algérie a annoncé une baisse des températures.

En effet, l’Office National de Météorologie (ONM) a annoncé que les températures repartent à la baisse tout en restant au-dessus des moyennes de saison dans les régions côtière et intérieure du pays. L’ONM n’émet aussi aucun bulletin d’alerte météo pour ce dernier jour du mois en cours, le lundi 31 octobre 2022.

Pour les prévisions, l’ONM prévoit du brouillard durant la matinée, puis un ciel dégagé à partiellement nuageux sur tout le pays.

Quelles seront les températures pour ce lundi 31 octobre ?

Pour conclure, les températures moyennes attendues aujourd’hui affichent une baisse significative et oscilleront entre 23 et 29 °C sur les régions côtières, entre 22 et 32 °C sur les régions intérieures du pays et entre 25 et 34 °C sur les régions Sahariennes.