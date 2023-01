Météo Algérie : les températures à la baisse ce 6 janvier

Après début janvier marqué par quelques gouttes de pluie, le beau temps marque son retour avec une légère baisse de températures.

En effet, les températures seront à la baisse ce vendredi 6 janvier 2022 dans toutes les wilayas d’Algérie. Les averses de pluie seront, quant à elles, absentes.

Dans sa carte de vigilance, l’Office national de météorologie (ONM) affiche une carte verte avec zéro vigilance météo.

Quelles prévisions météo à Alger ce 6 janvier ?

Dans les régions du littoral, au nord de l’Algérie, l’office de la météorologie a annoncé ce vendredi un ciel gris au centre, dont Alger, à l’Ouest et partiellement dégagé à l’Est.

À l’intérieur du pays, le même phénomène s’observe : un ciel complètement couvert à l’Est. Un bien partiellement bleu sera au rendez-vous à l’ouest.

Au grand Sahara, les wilayas de l’ouest connaîtront un ciel bleu, à l’instar d’Adrar, Tindouf et Béchar, ainsi qu’à l’est.

D’un autre côté, les températures varieront entre 10 et 17 degrés sur le littoral, entre 6 et 12 degrés au niveau des wilayas de l’intérieur, et entre 16 et 22 degrés au grand sud.