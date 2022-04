Météo Algérie : les prévisions pour les jours de l’Aid el-Fitr

Le mois de ramadan 2022 a coïncidé avec la saison printanière. Une saison qui n’a pas porté son nom puisqu’elle était caractérisé par un temps tantôt mauvais et tantôt complètement étrange à la normale.

Ramadan 2022 s’apprête à s’achever, pour le premier jour de l’aid, lundi 02 mai 202 comme l’a annoncé l’office le Ministère des Affaires religieuses et du Waks, le ciel sera dégagé sur la majorité des régions nords et sur l’ouest du pays. Les pluies seront de retour au niveau des wilayas de : Tebessa, Batna, Djelfa, Khenchla, M’ghair, Illizi, Ouargla, Biskra, Ouled Djellal, El Oued, Laghouat, Ghardiaia et El Menia. Pour le second jour de l’Aid El Fitr, les prévisions météorologiques prévoient des averses de pluies qui s’étaleront sur les régions du nord de l’Algérie.

Les températures prévues pour les jours de l’Aid

Les bulletins météo ont prévu des températures inférieures à la moyenne sur toutes les régions du pays. La température sera comprise entre 18 et 22 degrés Celsius. À noter que ces températures peuvent atteindre les 25 degrés celsius.