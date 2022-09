Météo Algérie : les prévisions pour ce vendredi 9 septembre

Depuis la semaine passée, la pluie est de retour dans différentes régions du pays. Pour ce vendredi 9 septembre 2022, l’Office national de la météorologie (ONM) a mis en garde contre des orages de pluies qui affecteront quatre (4) wilayas de l’Est.

Dans une alerte à la vigilance de niveau 1, de couleur jaune, Météo Algérie a mis en garde contre des pluies orageuses qui persisteront ce vendredi sur les wilayas de Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tebessa. Les quantités de pluies atteindront les 20 mm localement, a indiqué la même source en notant que ce bulletin est valable aujourd’hui à compter de midi jusqu’à 21h.

Dans son bulletin météorologique de ce 9 septembre, l’ONM a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays. Avec le développement de foyers orageux isolés à partir de l’après-midi sur les régions intérieurs, les hauts plateaux et les Aurès.

Concernant les régions Sahariennes, Météo Algérie a prévu un ciel partiellement voilé sur le Sud-Ouest, le Sahara central, le Nord du Sahara, le Saharah oriental et les oasis. Alors qu’un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions.

Les températures pour ce vendredi 9 septembre ?

En outre, Météo Algérie a fait savoir que les températures maximales prévues aujourd’hui oscilleront entre 29 et 35 °C sur les régions côtières, entre 34 et 41 °C sur les régions intérieures du pays et entre 35 et 45 °C sur les régions Sahariennes.

Ainsi, l’ONM a prévu 31 °C à Jijel et à Skikda, 35 °C à Tlemcen, à Blida et à Tiaret, 38 °C à Batna, 41 °C à M’sila et 43 °C à El Oued et à Tindouf.