Météo Algérie : les prévisions pour ce vendredi 8 juillet

La chaleur et la pluie persistent encore dans plusieurs régions du pays. Ce vendredi 8 juillet 2022 ; les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont mis en garde contre des averses de pluies ainsi que la canicule qui affecteront plusieurs wilayas.

Dans son bulletin météorologique de ce vendredi 8 juillet ; les services de l’ONM ont indiqué qu’un ciel généralement dégagé marquera les régions Nord du pays ainsi que les régions Sahariennes. Rajoutant, qu’au cours de l’après-midi ; les hauts plateaux Est et la région des Aurès connaîtront le développement de foyers orageux.

Météo Algérie a placé en vigilance jaune les wilayas de : Tindouf, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et Ouargla. Mettant en garde contre la canicule qui y persistera ce vendredi, avec des températures atteignant les 47 °C sous l’ombre.

Par ailleurs, l’ONM a aussi placé en vigilance jaune les wilayas de : Tebessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna et Biskra. Mettant en garde contre des averses de pluies orageuses dont les quantités atteindront les 25 mm localement. Et ce, à partir de midi ce vendredi jusqu’à 21 heures.

Météo Algérie : quelles températures pour ce 8 juillet ?

Concernant les températures maximales pour ce vendredi 8 juillet ; Météo Algérie a prévu des températures qui oscilleront entre 28 et 38 degrés Celsius sur les régions côtières. Avec 34 °C à Alger, 33 °C à Tlemcen et Tenes ; 32 °C à Annaba et 29 °C à Skikda.

Les températures varieront entre 27 et 39 degrés Celsius sur les régions intérieures du pays. Avec 34 °C à Blida et à Tiaret, 36 °C à Mascara et 30 °C à Tebessa.

Les régions sahariennes connaîtront des températures caniculaires qui oscilleront entre 37 et 47 degrés Celsius. Avec 42 °C à El Oued, 47 °C à Tindouf et 45 °C à In Salah.