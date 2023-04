Météo Algérie : les prévisions pour ce vendredi 7 avril

Pour ce vendredi 7 avril 2023, des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, avec rafales de vent sous orages, affecteront demain, le vendredi 6 avril 2023, plusieurs wilayas du sud du pays, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis jeudi par l’Office national de la météorologie (ONM).

Ce BMS de niveau orange concernera les wilayas de Timimoun, El Menéa, le Sud d’El Bayadh et Ghardaïa où les quantités de pluies sont estimées entre 15 et 25 mm durant la validité du BMS, du vendredi à 00h00 à 12h00.

Sont également concernées par ce BMS, les wilayas de Touggourt, El Oued et le Nord de Ouargla avec des quantités de pluies sont estimées entre 15 et 25 mm, le vendredi de 06h00 à 18h00.

Quelles sont les prévisions pour ce vendredi ?

Pour les prévisions de ce vendredi, concernant les régions Nord, le ciel sera généralement dégagé.

Alors que pour les régions Sahariennes, sur le nord Sahara et les oasis, on notera ciel voilé à nuageux avec des pluies parfois orageuses pouvant être localement assez marquées, s’atténuant sur le nord Sahara en fin d’après-midi, puis les oasis en fin de soirée.

Alors que e l’extrême sud vers le Hoggar/tassili et le Sahara oriental le ciel sera souvent voilé à localement nuageux avec quelques pluies sur le Sahara oriental à partir de l’après-midi.

Enfin, sur les autres régions, le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Pour conclure, la même source annonce que les températures moyennes vont donc osciller entre 22 et 31 °C sur les régions côtières ; entre 24 et 30 °C sur les régions intérieures du pays et entre 29 et 37 °C sur les régions Sahariennes, pour ce vendredi 31 mars 2023.