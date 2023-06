Météo Algérie : les prévisions pour ce vendredi 30 juin

Ce 30 juin 2023, l’Algérie se prépare à vivre une journée météorologique riche en contrastes. Du soleil éclatant aux averses, en passant par des températures variées, nous vous exposons un aperçu des conditions climatiques qui vous attendent dans différentes parties du pays. Restez informés des prévisions pour planifier votre journée en conséquence.

Dans une perspective de vigilance, l’Office National de la Météorologie met en garde contre des conditions potentiellement dangereuses dans certaines zones du pays. Un niveau de vigilance jaune a été émis pour In-Guezzam, Laghouat, Bordj-Badji-Mokhtar, Djelfa, El-Bayadh et Naâma. Dans ces régions, la pluie et les orages constituent une préoccupation majeure. Il est donc impératif de rester vigilant et de prendre les précautions nécessaires pour garantir la sécurité, particulièrement lors des déplacements.

Prédictions météo du 30 juin 2023

En ce qui concerne les prévisions météorologiques pour aujourd’hui, Alger se prépare à affronter des températures de 31° avec une tendance orageuse. Ce climat changeant invite les habitants et les visiteurs à rester préparés pour les averses potentielles. Blida, en revanche, devrait connaître un ciel voilé avec des températures plus modérées de 27°.

La ville de Bejaia semble suivre un scénario similaire avec 30° et un ciel voilé. Les conditions à Boumerdes sont légèrement différentes avec des températures prévues de 29° et une tendance orageuse. Tizi Ouzou, sous un ciel également voilé, verra les thermomètres grimper jusqu’à 37°.

Dans le sud, Laghouat devrait connaître un ciel partiellement voilé avec une chaleur intense de 40°. Même si Mascara affiche un ciel dégagé, les températures devraient varier entre 22° et 34° tout au long de la journée.

Plus à l’extrême sud, Tamanrasset et Adrar feront face à des températures atteignant respectivement 40° et 46°. Pour Tindouf, on s’attend à des températures élevées de 43°. Enfin, Oran devrait connaître des températures plus clémentes de 30°.

Dans l’ensemble, le pays connaît des conditions variées, allant des orages aux ciels voilés, en passant par des températures élevées. Il est donc conseillé de se tenir informé des prévisions locales pour la journée.