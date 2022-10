Météo Algérie : les prévisions pour ce vendredi 21 octobre

Cette année, la saison automnale a annoncé son retour avec de fortes pluies ayant affecté plusieurs régions du pays. Toutefois, depuis un peu plus d’une semaine, des températures dépassant les moyennes mensuelles saisonnières ont été enregistrées, notamment au niveau des régions nord. D’après l’Office national de la météorologie (ONM), le pays fera face à une vague de chaleur qui persistera jusqu’à lundi prochain.

Dans son bulletin météorologique de ce vendredi 21 octobre 2022, Météo Algérie a prévu un ciel dégagé à partiellement voilé sur tout le territoire national. Après un début de saison nuageux et pluvieux, voilà que le beau temps fait son grand retour dans notre pays.

Par ailleurs, et concernant les températures maximales attendues aujourd’hui, l’ONM a indiqué qu’elles oscilleront entre 25 et 35 °C sur les régions côtières, entre 28 et 35 °C sur les régions intérieures du pays et entre 27 et 36 °C sur les régions Sahariennes.

Ainsi, Météo Algérie a prévu 25 °C à Tenes, 27 °C à Djanet, 29 °C à Oran et à El Oued, 30 °C à M’sila et à Bousssada. Mais aussi 33 °C à Alger, à Blida, à Jijel, à Skikda, à Relizane et à Adrar. Et enfin, 35 °C à Mascara.

Météo Algérie : la chaleur persistera jusqu’à lundi

Dans une déclaration accordée à l’APS, Houaria Benrekta, responsable à l’ONM, a fait savoir que « la situation météorologique qui marque la majorité des régions nord du pays, marquée par des températures au-dessus des moyennes mensuelles saisonnières, persistera jusqu’à lundi prochain ». Notamment, « en l’absence de perturbation atmosphérique ou de vent froid ».

En effet, la même responsable de Météo Algérie a expliqué que « cette situation météorologique intervient en raison de la concentration d’une pression atmosphérique sur le bassin méditerranéen qui s’étend de l’ouest algérien au nord de l’Allemagne, induite par une masse d’air chaud concentrée actuellement dans notre région ».

Pour rappel, dans le bulletin météo d’hier, les services de l’ONM avaient placé en vigilance jaune, dans une alerte de niveau 1, huit (8) wilayas du pays mettant en garde contre la canicule. D’ailleurs, il était question des wilayas de : Sidi-bel-abbès, Tipaza, Relizane, Chlef, Tlemcen, Aïn-defla, Mascara et Blida.