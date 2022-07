Météo Algérie : les prévisions pour ce vendredi 1er juillet

Le mois de juillet débute avec un ciel voilé et un temps caniculaire qui persiste dans plusieurs régions du pays. Ce vendredi 1er juillet 2022 ; les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont prévu un ciel voilé sur l’ensemble du pays. Ainsi que des températures caniculaires dans huit wilayas du Sud et de l’Est.

Dans son bulletin de ce vendredi 1er juillet ; les services de l’ONM ont indiqué qu’un ciel dégagé à partiellement voilé marquera les régions Ouest du pays. Tandis qu’un ciel partiellement voilé couvrira les régions Centre et Est ; avec développement de foyers orageux l’après-midi sur les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès.

Concernant les régions Sahariennes ; Météo Algérie a fait savoir que le ciel sera voilé de l’extrême Sud vers le Hoggar et le Sahara central ; alors qu’il sera dégagé à partiellement voilé sur les autres régions.

Météo Algérie : quelles températures pour ce 1er juillet ?

Quant aux températures maximales pour ce vendredi 1er juillet ; l’ONM a prévu des températures qui oscilleront entre 27 et 33 degrés Celsius sur les régions côtières. Avec 28 °C à Jijel, 29 °C à Oran et à Tipaza et 30 °C à Annaba.

Les températures varieront entre 33 et 44 degrés Celsius sur les régions intérieures du pays. Avec 37 °C à Saida et à Médea, 36 °C à Mascara et 40 °C à Tebessa.

Les régions sahariennes connaîtront des températures caniculaires qui oscilleront entre 37 et 48 degrés Celsius. Avec 37 °C à Tindouf, 47 °C à Adrar et 48 °C à Ouargla.

Météo Algérie : alerte canicule sur 8 wilayas vendredi et samedi

Dans son alerte de niveau 2, Météo Algérie a placé en vigilance orange cinq wilayas. À savoir Ouargla, El Oued, Touggourt, El M’ghair, Ouled Djellal et Biskra. Mettant en garde contre des températures caniculaires qui oscilleront entre 48 et 49 °C. Et ce, vendredi et samedi, 1er et 2 juillet 2022.

L’ONM a émis une deuxième alerte de niveau 2, plaçant en vigilance orange la wilaya de M’sila et l’Ouest de la wilaya de Batna. Ces dernières connaîtront aussi des températures caniculaires qui varieront entre 44 et 45 °C vendredi et samedi.