Météo Algérie : les prévisions pour ce vendredi 19 août

Le mercure est redescendu de quelques degrés après une semaine marquée par des températures caniculaires. Pour ce vendredi 19 août 2022, l’Office national de la météorologie (ONM) a prévu une légère baisse des températures et un ciel généralement dégagé sur l’ensemble des régions.

Dans son bulletin météorologique de ce vendredi 19 août, Météo Algérie a prévu un ciel généralement dégagé sur les régions Nord du pays, avec quelques nuages à l’Est.

L’ONM a aussi prévu un ciel partiellement voilé de l’extrême sud vers le Hoggar et le long de la frontière algéro-malienne. Et un ciel généralement dégagé à partiellement voilé sur les autres régions.

Météo Algérie : les températures pour ce 19 août ?

Par rapport aux températures maximales prévues pour ce week-end, Météo Algérie a d’abord indiqué qu’elles oscilleront entre 27 et 37 degrés Celsius sur les régions côtières, avec 29 °C à Béjaia, 30 °C à Skikda et à Tenes, 32 °C à Alger et 36 °C à Tlemcen.

Ensuite, l’ONM a fait savoir que les températures varieront entre 29 et 36 degrés Celsius sur les régions intérieures du pays. Avec 30 °C à Mila, 33 °C à Blida, à Tiaret et à Batna et 37 °C à M’sila.

Enfin, les régions sahariennes connaîtront des températures qui oscilleront entre 36 et 48 degrés Celsius. Avec 41 °C à Biskra, 44 °C à Illizi et 48 °C à Adrar ; a encore indiqué Météo Algérie.