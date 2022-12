Météo Algérie : les prévisions pour ce vendredi 16 décembre

La pluie a fait son grand retour durant ce mois de décembre. Après une saison automnale particulièrement chaude, l’hiver s’annonce pluvieux et froid. Quelles sont les prévisions météorologiques pour ce vendredi 16 décembre 2022 ?

Dans son bulletin météorologique de ce vendredi 16 décembre, l’Office national de la météorologie (ONM) n’a émis aucune alerte à la vigilance. Hormis la vigilance marine de couleur jaune qui met en garde contre les vagues dangereuses au niveau de l’ensemble de la bande côtière du pays, de Marsa Ben M’hidi à l’ouest jusqu’à El Kala à l’est.

Concernant les prévisions météorologiques pour aujourd’hui, l’ONM a prévu « un ciel passagèrement nuageux pouvant occasionner quelques pluies au niveau des régions ouest et centre du pays ». En outre, les services de Météo Algérie ont prévu « des passages nuageux avec quelques pluies locales au niveau des régions est du pays ».

Pour ce qui est des régions Sahariennes, l’ONM a indiqué qu’elles connaîtront « un ciel dégagé à partiellement voilé du sud-ouest vers le nord Sahara et les oasis ». Et « un ciel généralement dégagé sur les autres régions sahariennes ».

Météo Algérie : quelles températures pour ce 16 décembre ?

Par ailleurs, Météo Algérie a fait part des températures maximales prévues ce vendredi 16 décembre 2022 sur les différentes régions du pays. En effet, d’après la même source, elles oscilleront entre 17 et 21 °C sur les régions côtières, entre 11 et 23 °C sur les régions intérieures et entre 18 et 33 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, l’ONM a prévu 13° à Médéa, à El Bayadh ainsi qu’à Sétif et 16 °C à Khanchla. Les services de Météo Algérie ont aussi prévu 18 °C à Skikda et à Laghouat, 19 °C à Oran et à Jijel, 20 °C à El Tarf et 21 °C à Alger et à Relizane. Mais aussi, 29 °C à In Salah et 32 °C à In Gezzam.