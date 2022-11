Météo Algérie : les prévisions pour ce vendredi 11 novembre

Après un mois d’octobre caniculaire, les températures adoptent une tendance baissière, conformément aux moyennes de la saison automnale, et ce, depuis le début du mois de novembre. Mais qu’en est-il des prévisions météorologiques en Algérie pour ce vendredi 11 novembre ?

Dans son bulletin météorologique de ce 11 novembre 2022, l’Office national de la météorologie (ONM) a prévu un ciel généralement dégagé devenant passagèrement nuageux sur les régions est du pays.

En outre, Météo Algérie a indiqué que les régions ouest et centre du pays connaîtront un ciel qui se dégagera progressivement sur l’ouest durant l’après-midi. Concernant les régions sahariennes, les services de l’ONM ont prévu un ciel souvent voilé sur le nord Sahara et les oasis et un ciel généralement dégagé sur les autres régions.

Pour rappel, hier, Météo Algérie avait émis une alerte à la vigilance de couleur jaune mettant en garde contre des pluies orageuses au niveau des wilayas de Sidi Bel Abbès, Tipaza, Tissemsilt, Relizane, Tiaret, Chlef, Mostaganem, Ain Temouchent, Tlemcen, Ain Defla, Saida, Mascara et Oran.

Quelles sont les températures prévues ce vendredi ?

Par rapport aux températures maximales attendues ce vendredi, les services de l’ONM ont indiqué qu’elles oscilleront entre 23 °C et 28 °C sur les régions côtières, entre 16 °C et 27 °C sur les régions intérieures et entre 21 °C et 33 °C sur les régions sahariennes.

Ainsi, Météo Algérie a prévu 16 °C à El Bayadh, 19 °C à Naama, 22 °C à Bouira et 23 °C à Boussada. L’ONM a aussi prévu 24 °C à Annaba, à Tenes et à Béjaia, mais aussi à Bechar et à Djanet. 25 °C à Tipaza, 26 °C à Guelma et à El Oued. Et enfin, 28 °C à Tlemcen.

Vigilance marine : alerte vagues dangereuses

Par ailleurs, les services de l’ONM ont placé en vigilance marine jaune les côtes est du pays ainsi que les côtes de l’extrême ouest. Mettant en garde contre des vagues dangereuses. En effet, la mer sera agitée et la vitesse des vents formera des vagues hautes, et ce, au niveau des côtes de Dellys, Azefoun, Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Kala à l’est du pays. Concernant les côtes ouest du pays, Météo Algérie a indiqué que l’alerte à la vigilance marine concernait Marsa Ben M’hidi, Ghazaouet, Béni Saf et Oran.