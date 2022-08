Météo Algérie : les prévisions pour ce samedi 6 aout

L’Office National de Météorologie (ONM) a prévenu contre des pluies orageuses, atteignant les 15 mm, sur certaines wilayas du sud, ce samedi 6 aout 2022.

Selon la même source, ces pluies tomberont de trois heures de l’après-midi à neuf heures du soir. Les wilayas concernées sont : In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar.

Pour ce qui est de la chaleur, elle persistera principalement sur les régions du nord, en ce samedi 6 aout.

Pour ce samedi, le ciel sera dégagé à partiellement voilé dans les wilayas du nord.

Concernant les wilayas du Sud, on notera aussi un ciel dégagé à partiellement voilé.

Quelles seront les températures pour ce samedi 6 aout ?

Pour ce samedi 6 aout 2022, le mercure affichera des températures chaudes sur la majorité des régions du pays. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 29 et 39 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 32 et 43 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 36 à 46 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.