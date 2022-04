Météo Algérie : les prévisions pour ce samedi 30 avril

Le ciel sera plus clément pour ce dernier jour du mois d’avril 2022, mais quelques régions seront quand même concernées par une alerte pluie, vent violent et vent de sable, l’Office National de Météorologie a émis un bulletin météo spécial (BMS), de niveau 1 et 2, pour ce samedi 30 avril 2022.

Les wilayas concernées par l’alerte pluie de niveau 1 sont : Djelfa, Oueld Djellal, Batna, Biskra, El Mghair, Khenchela et Tébessa. La même alerte pluie a été émise mais de niveau 2 pour les wilayas de Laghouat et El Meniaa.

Les wilayas concernée par l’alerte vent violent de niveau 2 sont : Ghardaia, Touggourt, Ouargla et El Oued.

La wilaya d’Illizi sera quant à elle concernée par une alerte de niveau 1, vent de sable.

Pour les wilayas est du pays, le ciel sera assez couvert avec des pluies à noter dans quelques régions.

Concernant les régions du centre du pays, le ciel sera plus clément au fil de la journée, et le soleil fera son retour.

Pour les wilayas à l’ouest du pays, on notera de la pluie dans quelques régions ouest, mais le ciel s’éclaircira durant la journée avec des nuages bas, sans grand danger.

Enfin les wilayas du Sahara, la majorité des régions auront droit à un ciel dégagé, sauf pour quelques wilayas du nord est saharien.

Les températures pour ce mardi 19 avril