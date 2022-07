Météo Algérie : les prévisions pour ce samedi 23 juillet

Pour ce samedi 23 juillet 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis une alerte météo, concernant des vents qui pourraient atteindre les 50 Km/H, sur certaines régions du sud, avec des soulèvements de sable, ce qui entrainera aussi un manque de visibilité.

Concernant les prévisions météorologiques, l’ONM a indiqué qu’un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les régions Nord.

Toujours, selon l’ONM, le ciel sera généralement voilé de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et le long de la bande frontalière Algérie-Mali. Les autres régions du pays connaîtront un ciel dégagé à partiellement voilé.

Les températures pour ce samedi 23 juillet

Pour ce samedi 23 juillet 2022, le mercure affichera des températures repartent à la hausse. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 29 et 39 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 34 et 43 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 35 à 46 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.