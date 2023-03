Météo Algérie : les prévisions pour ce samedi 18 mars

Après quelques jours à profiter du beau temps s’est installé jours sur l’ensemble du pays, et des températures ont été digne d’une saison printanière, les nuages et les pluies reviennent sur de nombreuses régions du pays.

En effet, l’Office national de météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial de niveau 1, pluie te orages, cette alerte concerne les wilayas de : Sidi Bel Abbes, Tissemessilt, Tiaret, El Bayadh, Ain Defla, Médéa, Saida, Naama et Béchar.

Pour ce qui est des prévisions de ce samedi 18 mars 2023, Météo Algérie prévoit un temps nuageux sur l’est assez calme sur les autres régions du pays.

En effet, les régions Ouest du pays, le ciel sera voilé. Alors que pour les régions Centre et Est, on notera un ciel dégagé à partiellement voilé.

Quelles sont les prévisions météo pour les régions Sahariennes ?

Concernant les régions Sahariennes, sur le sud-ouest le ciel sera souvent voilé parfois nuageux. De plus, Météo Algérie prévoit un ciel souvent voilé sur le Hoggar/Tassili avec quelques formations cumuliformes durant l’après-midi/soirée. Et le un ciel généralement dégagé sur le reste des régions du Sud.

Pour conclure, la même source annonce des températures moyennes qui seront assez chaudes, surtout au sud du pays, et vont donc osciller entre 16 et 27 °C sur les régions côtières ; entre 19 et 26 °C sur les régions intérieures du pays et entre 25 et 37 °C sur les régions Sahariennes, pour ce samedi 18 mars 2023.