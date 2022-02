Météo Algérie : les prévisions pour ce samedi 12 février

Après des semaines de manque de pluie, suscitant moult inquiétudes, plusieurs régions du nord du pays s’apprêtent à renouer avec les précipitations. Selon les prévisions de météo Algérie pour ce samedi 12 février, le temps sera généralement voilé sur plusieurs wilayas.

En effet, Météo Algérie prévoit un temps voilé et nuageux durant la journée de ce samedi. Ce changement concernera les régions de l’est, de l’ouest et le nord du Sahara, précise encore la même source.

Les températures devront également baisser sur l’ensemble de ces régions. Elles varieront entre 8 et 14 degrés sur les régions côtières du pays, entre 10 et 18 degrés sur les régions intérieures et de 14 à 27 degrés sur les régions sahariennes.

S’agit-il du début des précipitations annoncées par l’ONM ?

Lundi dernier, la chargée de l’information à l’Office National de Météorologie Houaria Benrakta avait expliqué les raisons ayant entrainé à ce manque de pluie, annonçant un changement des conditions météorologiques sur plusieurs régions, notamment au nord du pays.

Selon elle, « la forte pression atmosphérique concentrée en méditerranée et touchant également les pays sud de la région constitue désormais une barrière empêchant toute infiltration d’air froid, repoussé vers d’autres régions ».

Or, elle annonce qu’un changement est prévisible à la fin du mois en cours, soulignant que malgré cette situation, « il est trop tôt pour parler d’une période de sécheresse ». « Un changement de météo est prévisible à partir du 12 février en cours et les jours du même mois qui s’ensuivront », déclare-t-elle.

L’intervenante a expliqué à l’APS que « conformément aux modèles numériques à moyen terme approuvés, un changement des conditions météorologiques est attendu ».

Cela devra intervenir « avec la baisse de la pression atmosphérique concentrée en méditerranée et l’infiltration de l’air froid dans les régions nord du pays », précise-t-elle encore.