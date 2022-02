Météo Algérie : les prévisions pour ce mercredi 9 février

En attendant la perturbation météo annoncée pour le début de la semaine prochaine, le soleil continuera à briller sur l’ensemble du territoire national. Après dissipation des brumes matinales, le ciel sera généralement dégagé sur presque toutes les régions.

Dans ses prévisions météo pour ce mercredi 9 février 2022, Météo Algérie prévoit sur les régions du nord des bancs de brume ou de brouillard locaux avec quelques nuages bas près des côtes ouest et dans les vallées de l’intérieur et les hauts plateaux de l’est en matinée.

Une fois dissipés, le ciel sera généralement dégagé sur l’ensemble de ces régions, précise la même source. Sur les régions sahariennes, excepté quelques passages nuageux sur les oasis, le ciel sera durant la journée généralement dégagé à peu nuageux sur la région de Béchar.

Pour ce qui est des températures maximales attendues pour la même journée, Météo Algérie prévoit entre 16 et 21 degrés sur les régions côtières, entre 12 et 21 degrés sur les régions intérieures et entre 15 et 31 degrés sur les régions sahariennes.

Vagues dangereuses sur les côtes et vent de sable au sud du pays

Dans sa carte de vigilance, l’Office national de météorologie place plusieurs zones côtières en vigilance jaune « vents » et vague dangereuses ». Les régions concernées par l’alerte sont les côtes de Skikda, Jijel, Mostaganem, Arzew, Oran, Béni Saf, Ghazaouet et Marsa Ben Mhidi.

Au sud du pays, l’ONM met en garde contre des vents pouvant atteindre les 50 km/h. Ces rafales seront accompagnées de soulèvement de sable entrainant la réduction de la visibilité.

Les wilayas concernées par la vigilance jaune « vent de sable » sont Mnéa, In Salah, Timimoune et Adrar. La validité de l’alerte de niveau 1 s’étalera de 6 h 00 du matin jusqu’à 21 h 00 de ce mercredi.