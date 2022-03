Météo Algérie : les prévisions pour ce mercredi 30 mars

Pour la journée de ce mercredi 30 mars 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletins météo de vigilance jaune pluie, pour les wilayas suivantes : Sidi Bel Abbes, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Tebessa, Guelma, Batna, Annaba, Tlemcen, Khenchela, El Taref.

Pour les régions ouest, le ciel sera voilé à nuageux sur avec quelques pluies devenant plus fréquentes en fin de soirée.

Concernant les Régions est, le ciel sera voilé devenant nuageux à partir de l’après-midi avec quelques averses de pluie parfois orageuses notamment sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès.

Enfin pour les régions sahariennes, pour le Bécharois, le nord Sahara, les oasis et le nord du Sahara oriental, le ciel sera voilé à nuageux avec quelques pluies parfois sous forme d’averses orageuses.

Pour ce qui est des températures, au nord du pays les températures oscilleront entre 15 et 18 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 11 et 24 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 20 et 40 degrés.