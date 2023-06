Météo Algérie : les prévisions pour ce mercredi 28 juin, premier jour de l’Aïd al-Adha

Ce mercredi 28 juin 2023, nous célébrons le premier jour de l’Aïd al-Adha en Algérie. Selon les services de Météo Algérie, une vague de chaleur marquera aujourd’hui différentes régions du pays. Dans cet article, découvrez les prévisions météorologiques de la journée !

L’Office National de la Météorologie (ONM) a fait savoir qu’une vague de chaleur caractérisera ce mercredi les régions intérieures de l’Ouest ainsi que les régions centres de l’Ouest. D’après la même source, un temps chaud persistera également le long de la bande frontalière Algérie-Mali vers le Sahara central, la région de Tindouf ainsi que les Oasis. De plus, Météo Algérie a aussi indiqué qu’un temps chaud marquera aujourd’hui les régions côtières et proche côtières de l’Ouest et du centre-Ouest du pays.

D’ailleurs, l’ONM a placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de Sidi Bel Abbes, Saida, Mascara, Relizane, Mostaganem, Chlef, Ain Defla, Tipaza et Blida. Ainsi que les wilayas de In Salah, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et Tindouf.

Concernant les températures maximales prévues ce 28 juin, les services de l’ONM ont souligné qu’elles atteindront entre 31 et 39 °C sur les régions côtières, entre 30 et 44 °C sur les régions intérieures et entre 37 et 46 °C sur les régions du Sud.

Ainsi, Météo Algérie a prévu 31 °C à Tenes, 32 °C à Skikda et à Jijel, 36 °C à Oran et 37 °C à Alger. Mais aussi, 34 °C à Sétif, 35 °C à Guelma, 38 °C à Laghouat, 42 °C à Saida, à In Amenas et à Ain Defla, 44 °C à Relizane et 46 °C à In Salah.

Bulletin météo : quel temps fera-t-il ce 28 juin en Algérie ?

En outre, le bulletin météo de ce mercredi 28 juin prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé en général sur les régions Nord du pays, avec formation de quelques cellules orageuses isolées durant l’après-midi sur les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès.

Au niveau des régions Sud, Météo Algérie a fait savoir qu’un ciel partiellement voilé couvrira l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et le Sahara central, avec formation de quelques cellules orageuses isolées durant l’après-midi. Toutefois, l’ONM a indiqué qu’un ciel partiellement voilé marquera les autres régions.