Météo Algérie : les prévisions pour ce lundi 7 février

Une autre journée ensoleillée viendra s’ajouter à la longue période sans pluie. Mis à part quelques nuages et des brumes matinales, le ciel sera dégagé sur l’ensemble du territoire national selon les prévisions de l’ONM.

Sur les régions du nord du pays, des bancs de brume et de brouillard caractériseront plusieurs régions, notamment vers les hautes plaines et les Aurès, pour ensuite laisser place à un ciel généralement dégagé durant l’après-midi.

Des nuages sans effet feront leur apparition progressivement sur les régions du nord-est du pays, et ce, durant la soirée de ce lundi. Sur les Sahariennes, le ciel dégagé à peu nuageux sur le sud-ouest et le Sahara central.

Sur les autres régions du sud du pays, le ciel sera dégagé à partiellement voilé, précise encore Météo Algérie dans ses prévisions pour cette même journée.

Les températures maximales attendues durant la journée seront entre 15 et 19 degrés sur les régions côtières, entre 11 et 20 degrés sur les régions intérieures et entre 18 et 28 degrés sur les régions sahariennes.

Vents forts et vagues dangereuses sur les régions côtières de l’est

Plusieurs zones côtières de l’est du pays seront au rendez-vous avec des rafales de vent pouvant atteindre les 50 km/h et provoquant le soulèvement de la mer.

Dans son alerte de niveau 1, l’Office de météorologie a placé plusieurs zones côtières en vigilance jaune (vague dangereuse). Il s’agit des côtes d’El Kala, Annaba, Skikda, Jijel, Bejaia, Azefoune et Dellys.

Les vents attendus atteindront les 50 km/h et provoqueront l’agitation de la mer avec des vagues de 2 mètres de hauteur, et ce, jusqu’à la matinée de demain mardi.