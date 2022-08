Météo Algérie : les prévisions pour ce lundi 8 aout

On peut dire que cet été 2022 aura été marqué par des vagues de chaleurs assez intenses ayant touché le pays. En effet le mois de juillet et le mois d’aout en cours connaissent des alertes canicule au quotidien.

Aucune alerte météo n’a été émise par l’Office National de Météorologie pour ce lundi 8 aout 2022.

Sur les régions Nord, pour ce lundi 8 aout 2022, le ciel sera généralement dégagé.

Concernant les régions Sahariennes, de l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili on notera un ciel partiellement voilé, du sud-ouest vers le nord Sahara.

Sur les autres régions ciel dégagé à partiellement voilé.

Les températures pour ce lundi 8 août

Pour ce lundi 8 aout 2022, le mercure affichera des températures assez chaudes. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 29 et 36 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 32 et 41 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 37 à 46 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.