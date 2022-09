Météo Algérie : les prévisions pour ce lundi 5 septembre

Pour ce lundi 5 septembre 2022, le temps sera relativement chaud sur les régions proches côtières et intérieures de l’est.

L’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS) orages qui concernera quelques wilayas du sud. Ces wilayas concernées par ce BMS orages sont : Tamanrasset, In Salah, Béchar, Béni Abbes et Adrar.

Pour le ciel, en ce qui concerne les régions nord du pays, le ciel sera souvent voilé.

Concernant les régions Sahariennes, on notera un ciel dégagé à partiellement voilé en général, avec une tendance orageuse en fin d’après-midi sur le sud-ouest (régions de Tindouf et Béchar) et le long de la frontière Algéro-Malienne.

Quelles seront les températures pour ce lundi 5 septembre ?

Pour ce lundi 5 septembre 2022, le mercure affichera des températures qui repartent à la baisse mais qui restent chaudes. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 29 et 35 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 32 et 43 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 36 à 47 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.