Météo Algérie : les prévisions pour ce lundi 31 janvier

Dans l’attente de la perturbation attendue à compter de demain mardi, le temps ce lundi 31 janvier sera généralement dégagé sur l’ensemble du territoire national. Des formations de gelée et de brume matinale sont également attendues dans certaines régions.

Selon les prévisions de Météo Algérie pour les régions du nord du pays, excepté des bancs de brume locaux dans les vallées en début de matinée, le temps sera généralement dégagé durant la journée. Toutefois, des nuages arriveront progressivement près des côtes de l’est durant la soirée avec possibilité de quelques pluies.

Pour les régions sahariennes, le ciel sera voilé à localement nuageux avec quelques pluies éparses sur la région de Tindouf. Sur les autres régions, le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Dans les régions intérieures, l’Office de météorologie prévoit des formations de gelée matinale sur les hauts plateaux de l’est et les Aurès.

Les températures maximales attendues pour ce lundi sur les régions côtières varieront entre 17 et 20 degrés. À l’intérieur du pays, le thermomètre affichera des températures allant entre 13 et 22 degrés, tandis que sur les régions sahariennes, elles seront entre 18 et 30 degrés.

Retour des pluies et de la neige à partir de demain

Après plusieurs jours de soleil, plusieurs wilayas de l’est et du centre du pays seront au rendez-vous, à partir de demain mardi, avec des averses de pluie et des chutes de neige.

Selon les dernières prévisions, les wilayas concernées par la pluie, sont Alger, Boumerdès, Skikda, Annaba, Taref, Jijel, Souk Ahras, Constantine, Sétif, Bouira et Blida.

Pour ce qui est des chutes de neige, elles toucheront les reliefs dépassant les 1200 mètres d’altitude, et ce, dans les wilayas de Khenchela et de Batna. Cette perturbation devra également entrainer une baisse sensible des températures.

Les prévisions font état de températures minimales en dessous de 0 degré, allant même jusqu’à -2 degrés dans les wilayas de l’intérieur du pays. Sur les côtes, elles seront entre 0 et 4 degrés, tandis qu’au sud du pays les températures minimales vont aller de 0 jusqu’à 7 degrés.