Météo Algérie : les prévisions pour ce lundi 24 janvier

Dans l’attente des perturbations prévues pour la fin de la semaine en cours et le début de la semaine prochaine, le temps ce lundi 24 janvier sera généralement caractérisé par des passages nuageux sans effet, indique météo Algérie.

Sur les régions de l’ouest et du centre du pays, Météo Algérie prévoit quelques bancs de brume avec nuages bas locaux en début de matinée. Ensuite, le ciel sera souvent voilé à localement nuageux. Durant l’après-midi, quelques pluies éparses sont attendues.

À l’est du pays, excepté quelques bancs de brume locaux dans les vallées, le ciel sera généralement dégagé à peu nuageux. Sur les régions intérieures, l’ONM prévoit la formation de gelée matinale sur les reliefs de l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès.

Sur les régions Sahariennes, le ciel sera souvent voilé à localement nuageux avec quelques pluies éparses à Béchar, le nord Sahara et les Oasis. Le temps sera généralement dégagé à partiellement voilé sur les autres régions du sud du pays.

Les températures maximales attendues ce lundi

Les températures maximales attendues pour ce lundi seront entre 15 et 17 degrés sur les régions côtières, entre 10 et 17 degrés sur les régions intérieures et entre 11 et 27 degrés sur les régions sahariennes.

Dans sa carte de vigilance, l’Office de météorologie a placé trois zones côtières de l’extrême est du pays en vigilance jaune « vague dangereuse ». Il s’agit des côtes de Marsa Ben Mhidi, Ghazaouat et Béni Saf.

Par ailleurs, à rappeler que la semaine prochaine sera marquée par le retour de la neige sur les régions du nord du pays. Des chutes de neige sont, en effet, attendues sur les reliefs de l’ouest et de l’est du pays dépassant les 1000 m d’altitude, et ce, à partir de mardi prochain.

En outre, une forte perturbation est attendue pour le cours de la semaine prochaine sur l’ensemble des wilayas du nord du pays. D’importantes quantités de pluie, pouvant atteindre les 50 mm localement, sont attendues à partir de samedi prochain.