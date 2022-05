Météo Algérie : les prévisions pour ce lundi 23 mai

Le printemps s’est bien installé cette fois, et cette troisième semaine du mois de mai aura même été marquée par des températures d’été. En effet, ces derniers jours le mercure a grimpé en atteignant plus de 35 degrés dans certaines régions du nord du pays.

L’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS), pour ce lundi 23 mai 2022, de niveau 1 orage et pluie, pour les wilayas suivantes : In Guezzam, Laghouat, Bordj Badji Mokhtar, Tiaret, Tamanrasset, Djanet, Djelfa, Illizi, El Bayadh, Saida et Naama.

Pour les régions ouest et centre, excepté des bancs de brume et brouillard avec des nuages bas locaux près des côtes en début de matinée, le ciel sera généralement dégagé à partiellement voilé.

On notera le développement de foyers orageux isolés sur l’intérieur et les hauts plateaux pouvant engendrer quelques averses de pluie et de grêle par endroits durant l’après-midi. Ces orages pourront déborder localement sur le littoral du centre-est en soirée.

Concernant les régions Est, excepté des bancs de brume et brouillard près des côtes en début de matinée, le ciel sera généralement dégagé.

Des formations nuageuses sur l’intérieur et les hauts plateaux à partir de l’après-midi avec développement de quelques foyers orageux isolés pouvant déborder localement sur le littoral en soirée.

Enfin pour les régions Sahariennes, le ciel sera souvent voilé à localement nuageux avec développement de quelques foyers orageux isolés en fin d’après-midi notamment sur la région de Béchar.

Le ciel sera partiellement voilé de l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili et le sud du Sahara oriental avec développement de cellules orageuses isolées durant l’après-midi, engendrant des averses de pluie par endroits.

Le ciel sera généralement dégagé sur les autres régions.

Les températures pour ce lundi 23 mai

Concernant le mercure pour ce lundi, au nord du pays, selon l’ONM les températures oscilleront entre 26 et 34 degrés Celsius. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 30 et 38 degrés Celsius. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 36 et 44 degrés Celsius.