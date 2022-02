Météo Algérie : les prévisions pour ce lundi 21 février

La stabilité météorologique devra se poursuivre ce lundi 21 février 2022. Les prévisions n’affichent aucun changement majeur hormis quelques gouttes de pluie probables et des nuages sans effet. Des vents sont attendus sur plusieurs zones côtières.

Dans ses prévisions pour cette journée, Météo Algérie prévoit, sur les régions du nord du pays, des bancs de brume avec quelques nuages bas en matinée près des côtes et dans les vallées notamment de l’ouest et de l’est.

Durant l’après-midi de cette même journée, le ciel sera dégagé à peu nuageux sur l’ensemble de ces régions. Vers le début de soirée, les nuages arriveront progressivement sur les régions côtières et intérieures de l’est avec quelques pluies.

Au sud du pays, le ciel sera dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble des régions sahariennes, selon les prévisions de Météo Algérie.

Températures et météo marine

Les températures maximales attendues pour ce lundi seront entre 17 et 22 degrés sur les régions côtières, entre 13 et 23 degrés sur les régions intérieures et entre 22 et 35 degrés sur les régions sahariennes.

Pour ce qui est de la météo marine, l’Office national de météorologie a placé plusieurs zones côtières en vigilance jaune « vague dangereuse ». Les côtes concernées sont celles de Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Kala.