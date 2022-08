Météo Algérie : les prévisions pour ce lundi 1er aout

Pour ce lundi 1er aout 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) annonce un temps chaud dans quelques régions Sahariennes. L’ONM a émis aussi un bulletin météo spécial (BMS), pluie orageuse, pour les wilayas de Tébessa, Batna, Sétif, Khenchela et Oum El Bouaghi.

Quant au temps, pour les régions Nord, le ciel sera dégagé à partiellement voilé. On notera aussi la formation de nuages bas assez denses, qui se formeront lors de la soirée à l’est.

Pour les régions Sahariennes, le ciel sera souvent voilé de l’extrême sud vers le Hoggar/Tassili et le long de la frontière Algéro-malienne.

On notera aussi un ciel partiellement voilé du sud-ouest et dégagé à partiellement voilé sur les autres régions.

Quelles seront les températures pour ce lundi 1er aout ?

Pour ce lundi 1er aout 2022, le mercure affichera des températures chaudes sur la majorité des régions. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 29 et 36 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 34 et 42 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 37 à 47 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.