Météo Algérie : les prévisions pour ce lundi 15 aout

La canicule persiste depuis quelques jours, et même si une légère baisse est attendue, ce lundi 15 août, les températures resteront chaudes, sur les wilayas du Nord.

L’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin d’alerte météo (BMS), vents forts allant jusqu’à 50 KM/H et vagues allant jusqu’à 2 mètres sur quelques wilayas du littoral. Les régions concernées par ce BMS sont : Dellys, Alger, Bouharoun, Tenes, Mostaganem, Arzew, Oran, Beni Saf, Ghazaouet et Marsa Ben M’hidi.

Pour les régions Nord, le ciel sera partiellement voilé et pré-orageux, pour ce lundi 15 aout.

Concernant les régions Sahariennes, de l’extrême sud vers le Hoggar/tassili et le long de la frontière algéro-malienne, on notera un ciel partiellement voilé.

Sur les autres régions, le ciel sera généralement dégagé.

Les températures pour ce lundi 15 août

Pour ce lundi 15 août 2022, les températures baissent légèrement mais le temps restera chaud sur les régions nord et intérieures du pays. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 33 et 39 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 35 et 42 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 35 à 47 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.