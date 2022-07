Météo Algérie : les prévisions pour ce jeudi 28 juillet

La chaleur continue de s’abattre sur plusieurs régions du pays. D’ailleurs, l’Office national de la météorologie (ONM) a indiqué que la chaleur persistera à Tindouf et au Nord des Oasis ce jeudi 28 juillet.

Dans son bulletin météorologique de ce 28 juillet, l’ONM a fait savoir qu’un ciel généralement dégagé couvrira les régions Nord du pays. Alors qu’un ciel partiellement voilé marquera le Sud-Ouest et le Nord du Sahara. Météo Algérie a aussi souligné que le ciel sera souvent voilé de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili.

Pour rappel, l’ONM avait émis un bulletin météorologique spécial hier, mettant en garde contre des pluies orageuses. Et ce, au niveau des wilayas de : Souk Ahras, In Guezzam, Bordj Bou Arréridj, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Sétif et Constantine.

Météo Algérie : les températures pour ce jeudi 28 juillet

Concernant les températures maximales prévues ce jeudi, 28 juillet ; Météo Algérie a d’abord indiqué qu’elles oscilleront entre 30 et 36 degrés Celsius sur les régions côtières, avec 30 °C à Tenes et à Tipaza, 32 °C à Oran et à Béjaia et 35 °C à El Tarf.

Ensuite, l’ONM a fait savoir que les températures varieront entre 35 et 44 degrés Celsius sur les régions intérieures du pays. Avec 37 °C à Blida et à Mila, 38 °C à Sétif, 39 °C à Chlef et 41 °C à Mascara.

Enfin, les régions sahariennes connaîtront des températures qui oscilleront entre 36 et 46 degrés Celsius. Avec 41 °C à Béchar et 46 °C à Adrar et à El Oued ; a encore fait savoir Météo Algérie.