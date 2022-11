Météo Algérie : les prévisions pour ce jeudi 24 novembre

Après des jours d’alertes vents et pluies, le temps se calme et le ciel bleu fait son retour.

En effet, l’Office nationale de Météorologie (ONM) ne prévoit aucune alerte météo pour ce jeudi 24 novembre 2022.

Le temps pour aujourd’hui, prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé concernant les régions ouest et centre du pays.

Pour les régions Est, on notera des passages nuageux, avec quelques pluies éparses sur les régions côtières notamment vers l’extrême est, s’améliorant durant l’après-midi.

En outre, les régions Sahariennes, auront droit à un ciel dégagé à partiellement voilé sur le sud-ouest.

Quelles seront les températures pour ce jeudi 24 novembre ?

Pour conclure, les températures moyennes attendues ce jeudi 24 novembre restent stationnaires et de saison, surtout toutes les régions du pays. Elles oscilleront donc entre 19 et 24 °C sur les régions côtières, entre 14 et 25 °C sur les régions intérieures du pays et entre 21 et 31 °C sur les régions Sahariennes.