Météo Algérie : les prévisions pour ce jeudi 22 décembre

La saison hivernale est officiellement installée depuis hier, mais ce mois de décembre censé être pluvieux et froid, est tout le contraire avec une absence de précipitations et des températures au-dessus des moyennes de saison.

Pour ce jeudi 22 décembre, Météo Algérie n’annonce pas de changement et aucune vigilance n’émet aucune vigilance.

Quelles prévisions pour ce jeudi 22 décembre ?

Concernant les wilayas ouest et centre, le ciel sera dégagé avec quelques passages nuageux.

Pour les régions est, on notera la présence de nuages assez denses, sur les côtes et régions intérieures, quelques pluies seront également au rendez-vous, puis on notera une amélioration en fin de journée.

Par ailleurs, le ciel sera dégagé avec quelques passages nuageux du côté des hauts plateaux et des Aurès.

Pour les régions Sahariennes, Météo Algérie annonce un ciel dégagé sur l’ensemble des régions du sud du pays.

Pour conclure, les températures moyennes attendues en ce jeudi 22 décembre 2022, restent assez chaudes pour la saison. Elles vont donc osciller entre 19 et 23 °C sur les régions côtières, entre 13 et 21 °C sur les régions intérieures du pays et entre 18 et 28 °C sur les régions Sahariennes.