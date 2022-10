Météo Algérie : les prévisions pour ce jeudi 13 octobre

Depuis plusieurs jours les alertes météo pluies et orages s’enchaînent.

Ce jeudi 13 octobre 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS) de niveau jaune (1) pluies orageuses qui touchera 19 wilayas du pays.

Les wilayas concernées par ce BMS sont : Sidi Bel Abbes, Timimoun, Laghouat, Bordj Bou Arréridj, Ghardaia, Beni Abbes, Tiaret, Mila Oum El Bouaghi. En plus, de Tébessa, Batna, Sétif, Tlemcen, Meniaa, El Bayadh, Khenchela, Saida, Naama et Béchar.

Les prévisions du coté du ciel

Pour les régions de l’Ouest, on notera la présence de nuages bas durant la matinée, et à partir de midi on s’attend à la formation de cellules orageuses sur les zones intérieures et les hauts plateaux, entraînant quelques averses de pluie.

De plus, pour les régions du centre le temps sera nuageux le matin, avec quelques pluies locales tombant près de la côte. A partir de midi, des cellules orageuses isolées devraient se former sur les hauts plateaux, susceptibles d’entraîner quelques pluies locales.

En outre, concernant les régions de l’Est, le ciel temps sera nuageux au cours de la matinée, avec quelques pluies locales tombant, en particulier près des côtes vers l’intérieur. A partir de midi, on s’attend à la formation de cellules orageuses isolées sur l’intérieur, les hauts plateaux et la région des Aurès, susceptibles d’entraîner quelques pluies localisées.

Enfin pour les régions du sud, on notera un ciel couvert à nuageux sur le sud-ouest, le nord du sud et le désert central, mais aussi avec quelques orages au rendez-vous. Sur le reste des régions du sud, le temps sera de clair à partiellement nuageux.

Quelles seront les températures pour ce jeudi 13 octobre ?

Pour ce jeudi 13 octobre 2022, les températures moyennes seront comprises entre 23 et 27 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 19 et 30 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 24 à 39 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.