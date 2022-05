Météo Algérie : les prévisions pour ce dimanche 8 mai

Le printemps s’est installé durant le week-end qui vient de s’écouler, et il n’est pas prêt de céder sa place. En effet, le premier mois de cette saison printanière a été marqué par un temps pluvieux et assez froid pour la saison.

Pour ce début de semaine, le dimanche 8 mai 2022, le ciel sera assez clément sur l’ensemble du pays, sauf sur les régions est, ou on notera le retour de la pluie durant cet après-midi. L’Office National de Météorologie a émis un bulletin météo spécial (BMS) pour une seule wilaya, El Taref, ce BMS est de niveau 1 pluie.

Du côté du ciel, pour les régions du centre du pays, le ciel sera clair avec quelques nuages bas par endroits.

Concernant les wilayas de l’ouest, on notera la présence de nuages mais qui seront sans conséquences.

Pour les régions de l’est, le ciel sera assez nuageux en matinée, on notera un retour des précipitations en après-midi sur quelques wilayas est.

Pour le Sahara, le ciel sera marqué par une majorité de soleil sur toutes les wilayas du Sahara, sauf pour Beni Abbes et Ouargla où le ciel sera voilé ainsi que Adrar et In Guezzem qui auront droit à un ciel partiellement nuageux.

Les températures pour ce dimanche 8 mai