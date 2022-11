Météo Algérie : les prévisions pour ce dimanche 6 novembre

Après un mois d’octobre particulièrement chaud et caniculaire, les conditions météo redeviennent plus conformes à la saison automnale avec le retour des pluies et la baisse des températures.

En effet, des pluies parfois orageuses et des vents violents associés à une baisse des températures ont marqué les prévisions météorologiques durant le week-end. Pour ce début de semaine, le beau temps semble reprendre le dessus, avec un ciel bleu et dégagé, mais de possibles passages nuageux pourraient couvrir l’est du pays, entraînant quelques pluies.

Dans son bulletin météorologique de ce dimanche 6 novembre 2022, l’Office national de la météorologie (ONM) a prévu un ciel généralement dégagé sur l’ensemble des régions du pays. Toutefois, Météo Algérie a indiqué que les régions est du pays connaîtront quelques passages nuageux, pouvant entraîner des pluies durant l’après-midi.

D’ailleurs, il convient de rappeler que l’ONM avait placé en vigilance jaune, vendredi et samedi, les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel et Skikda. Mais aussi Souk Ahras, Annaba, El Tarf et Guelma. Metant en garde contre des pluies parfois orageuses accompagnées de chutes de grêles et de rafales de vents sous orages.

Météo Algérie : importante baisse des températures ce 6 novembre

Par rapport aux températures maximales attendues ce dimanche, Météo Algérie a fait part d’une importante baisse du mercure et a indiqué qu’elles oscilleront entre 19 °C et 25 °C sur les régions côtières, entre 16 °C et 26 °C sur les régions intérieures et entre 19 °C et 32 °C sur les régions sahariennes.

Avec 21 °C à Annaba, 22 °C à Alger, 23 °C à Tlemcen. Mais aussi 24 °C à Oran et à Ghardaia, 25 °C à Ouargla et 26 °C à Béchar. Les températures enregistreront une baisse plus considérable à Djelfa et à Constantine, avec, respectivement, 17 et 18 °C.

Vigilance marine : alerte vagues dangereuses à l’est

En outre, les services de l’ONM ont placé en vigilance marine jaune les côtes est du pays, mettant en garde contre des vagues dangereuses. En effet, la mer sera agitée et la vitesse des vents formera des vagues hautes, et ce, au niveau des côtes d’Alger, Dellys, Azefoun, Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Kala. Concernant les côtes ouest du pays, Météo Algérie n’a émis aucune alerte particulière par rapport à la vigilance marine.