Météo Algérie : les prévisions pour ce dimanche 30 octobre

Cette année, un pic de chaleur considérable a marqué la saison automnale. Différentes régions du pays, notamment au nord, ont fait face à des températures caniculaires au cours de ces derniers jours. Pour ce début de semaine, les températures vont baisser. Toutefois, elles resteront au-dessus de la moyenne saisonnière jusqu’à mi-novembre.

Dans son bulletin météorologique de ce dimanche 30 octobre 2022, l’Office national de la météorologie (ONM) a prévu une légère baisse des températures. En outre, Météo Algérie a indiqué qu’un ciel généralement dégagé couvrira l’ensemble des régions du pays.

Concernant les températures maximales attendues ce dimanche, les services de l’ONM ont prévu 22 °C à Mostaganem et à Médéa, 23 °C à Alger, à Relizane, à Naama, à Sétif, à Béjaia et à Boumerdes. Météo Algérie a aussi indiqué que les températures d’aujourd’hui atteindront les 24 °C à Tipaza, à Laghouat, à Jijel, à Chlef, à Tebessa et à Tlemcen.

D’après la même source, les températures atteindront les 26 °C à El Meniaa, à Sidi Bel Abbes et à Constantine et les 27 °C à Illizi, à El M’Ghair et à Tizi Ouzou. Enfin, Météo Algérie a prévu 28 °C à Touggourt, à Tamanrasset, à Souk Ahras et à Bouira. Et pas moins de 32 °C à In Salah et à Adrar et 34 °C à Bordj Badji Mokhtar.

À quoi sont dues ces températures chaudes ?

Après un été chaud et sec, l’épisode de la chaleur s’est prolongé et a marqué l’automne. Les températures enregistrées ont atteint les 38 degrés Celsius, particulièrement au nord. Cette hausse inédite des températures revient à la concentration d’une pression atmosphérique sur le bassin méditerranéen qui s’étend de l’ouest algérien au nord de l’Allemagne.

D’ailleurs, une responsable de Météo Algérie avait expliqué que c’était une masse d’air chaud concentrée actuellement au niveau de notre région qui en était responsable. Notant que cette situation exceptionnelle persistera à cause de l’absence de perturbation atmosphérique ou de vent froid.