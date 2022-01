Météo Algérie : les prévisions pour ce dimanche 30 janvier

Les journées se suivent et se ressemblent dans ce mois janvier. Les services de météo Algérie prévoient un temps généralement clair et ensoleillé avec une baisse des températures pour ce dimanche 30 janvier 2022.

L’ensemble des wilayas du pays seront au rendez-vous avec un temps stable et ensoleillé, selon les prévisions de l’Office national de météorologie (ONM). Cependant, une baisse sensible des températures est prévue durant la matinée.

Au cours de la journée, les températures maximales varieront entre 12 et 17 degrés sur les régions côtières, entre 12 et 22 degrés sur les régions intérieures et entre 14 et 27 degrés sur les régions du sud du pays.

Des formations de gelée sont attendues sur les reliefs de l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès. Le brouillard devra également couvrir les côtes et les vallées. Une fois dissipé, le brouillard matinal laissera place à une journée ensoleillée sur l’ensemble du territoire national.

Vigilance jaune « vague dangereuse » sur plusieurs zones côtières

Dans sa carte de vigilance marine, l’ONM a placé plusieurs zones côtières de l’est et de l’ouest du pays en vigilance jaune (de niveau 1). Le phénomène attendu étant « vent » et « vagues dangereuses ».

Les régions concernées par cette alerte sont les côtes d’El Kala, Annaba et Skikda à l’est du pays et Marsa Ben M’hidi, Ghazaouat, Béni Saf et Oran à l’ouest du pays, peut-on constater sur la carte de vigilance publiée sur le site de l’ONM. Pour le reste des régions, aucune vigilance particulière n’est à signaler pour ce dimanche.