Météo Algérie : les prévisions pour ce dimanche 21 aout

Après des jours de canicule, les températures repartent à la baisse, pour ce début de semaine.

Pour ce dimanche 21 aout 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) n’annonce aucune alerte météo.

Le ciel sera dégagé sur tout le nord du pays.

Concernant les régions Sahariennes, le temps sera généralement dégagé à partiellement voilé sur quelques wilayas.

Les températures pour ce dimanche 21 août

Selon l’Office National de Météorologie (ONM), pour ce dimanche 21 août 2022, les températures se maintiennent dans une tendance à la baisse. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 29 et 36 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 29 et 38 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 32 à 45 degrés dans les wilayas du sud, précise encore la même source.