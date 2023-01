Météo Algérie : les prévisions pour ce dimanche 1er janvier

C’est avec un temps printanier que l’Algérie accueille la nouvelle année 2023. Bien que l’hiver ait marqué son retour en décembre dernier, la journée de ce dimanche 1er janvier s’annonce calme et ensoleillée sur la majorité des régions du pays.

Sur son site internet, l’Office national de la météorologie (ONM) n’a émis aucune alerte météorologique ni aucun bulletin météo spécial (BMS) pour ce dimanche 1er janvier, première journée de l’année 2023.

Concernant les prévisions météorologiques prévues aujourd’hui, le temps restera stable au niveau des régions nord du pays au cours de cette matinée, a indiqué Echourouk. Notant qu’un ciel généralement voilé couvrira les régions ouest ainsi que les régions sud-ouest. Tandis qu’un ciel partiellement voilé marquera le Sahara du centre et l’extrême sud du pays.

Météo Algérie : quelles sont les températures prévues ce 1er janvier ?

Par ailleurs, la même source a fait savoir que les températures prévues ce dimanche 1er janvier atteindront les 21 °C sur les régions côtières, avec 19 °C à Annaba, 20 °C à Alger et 21 °C à Oran. En outre, la température atteindra les 14 °C à Djelfa, mais aussi les 16 °C à Constantine et les 18 °C à Tlemcen. Pour ce dimanche, 24 °C sont prévus à In Salah, 25 °C à Djanet et à Adrar. 26 °C à Tamanrasset et 29 °C à In Guezzam et à Bordj Badji Mokhtar.

Par rapport à l’état de la mer aujourd’hui, les services de Météo Algérie n’ont émis aucune vigilance marine. Ainsi, la mer restera calme et stable ce 1er janvier, et ce, tout au long de bande côtière avec des vents dont la vitesse ne dépassera pas les 15 km/h.