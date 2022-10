Météo Algérie : les prévisions pour ce dimanche 16 octobre

Après un début du mois d’octobre marqué par les intempéries, sur plusieurs régions du pays, le beau temps semble faire son retour depuis ce week-end. En effet depuis 2 jours le ciel bleu domine sur la majeure partie des régions. L’Office national de la météorologie (ONM) a prévu un ciel généralement dégagé dans l’ensemble du pays avec quelques passages nuageux sur quelques régions.

Pour ce dimanche 16 octobre 2022, selon l’Office National de Météorologie (ONM) le temps est calme, et le beau temps a fait son retour. L’ONM ne prévoit aucun bulletin météo spécial (BMS). Météo Algérie prévoit donc un ciel généralement dégagé sur l’ensemble du pays avec quelques passages nuageux sur certaines régions, qui resteront sans conséquences.

Météo Algérie a prévu dans son bulletin de ce dimanche 16 octobre 2022, un ciel généralement dégagé sur les régions centre et assez couvert à l’ouest du pays.

Pour les régions de l’est, on notera quelques passages nuageux accompagnés de légères pluies près des côtes. Alors que le ciel sera clair avec quelques nuages au niveau des régions intérieures et des hauts plateaux.

Pour finir, on notera un ciel généralement dégagé à partiellement voilé qui couvrira l’ensemble des régions sud du pays, pour ce début de semaine.

Légère hausse des températures pour ce 16 octobre

Ce dimanche 16 octobre 2022, les températures moyennes seront comprises entre 24 et 33 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 26 et 34 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 28 à 40 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.