Météo Algérie : les prévisions pour ce dimanche 15 mai

On sent l’installation de la saison printanière, avec un ciel bleu qui a dominé tout le pays, ces derniers jours, mais aussi une hausse des températures qui s’est faite ressentir du nord au sud du pays.

L’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS) pour 4 wilayas de l’ouest du pays, ces dernières sont : Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida et Tiaret, pour ce dimanche 15 mai 2022.

Pour ce début de semaine, le ciel sera de plus en plus nuageux surtout sur les wilayas de l’intérieur du pays.

Concernant les wilayas nord du pays, le ciel sera ensoleillé à nuageux de l’est à l’ouest du pays.

Pour les régions intérieures du pays, le temps sera couvert avec des nuages denses qui marqueront cette journée de dimanche.

Enfin, pour le sud du pays, le ciel restera dégagé sur la plupart des wilayas, avec un ciel partiellement voilé à voilé à Béchar, Tindouf et Tamanrasset.

Pour les températures de ce dimanche 15 mai au nord du pays, selon l’ONM les températures oscilleront entre 19 et 32 degrés Celsius. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 24 et 38 degrés Celsius. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 28 et 41 degrés Celsius.