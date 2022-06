Météo Algérie : les prévisions pour ce dimanche 12 juin

L’été s’est installé en ce mois de juin, avec un ciel qui domine toutes les régions du pays, mais aussi des températures atteignant les 40 degrés au nord du pays.

Pour ce dimanche 12 juin 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS). Ce BMS est de niveau 1 orage, et concernera les wilayas suivantes : Béchar, Beni Abbes, Adrar, Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset.

Pour les wilayas de l’est du pays, le ciel sera ensoleillé, pour ce dimanche 12 juin.

Concernant les régions ouest et centre, on notera quelques nuages bas au centre. Et le ciel sera partiellement voilé à l’ouest.

Enfin, pour les wilayas du sud, le ciel sera voilé sur la majorité des régions Sahariennes.

Les températures pour ce dimanche 12 juin

Pour ce dimanche 12 juin 2022, le mercure affichera des températures encore assez élevées. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 26 et 39 degrés sur les zones côtière ; entre 31 et 39 degrés dans les régions intérieures de pays ; pour finir de 34 à 43 degrés dans les wilayas de sud, précise encore le même source.