Météo Algérie : les prévisions pour ce dimanche 10 juillet

Pour ce second jour de l’Aid Al-Adha, le dimanche 10 juillet 2022, la météo est plus clémente que les jours précédents. En effet, les températures caniculaires n’ont pas été au rendez-vous dans la majorité des wilayas du pays.

Pour ce dimanche 10 juillet, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial, de niveau pour des vents de sable au sud pays. Les wilayas concernées par cette vigilance sont : Ouargla, Timimoun, In Salah, El-Meniaa et Adrar.

Le ciel sera dégagé au nord du pays, on notera tout de même des passages nuageux sur quelques wilayas ouest.

Pour les régions Saharaiennes, le ciel va dominer, pour cette journée du dimanche 10 juillet. Sauf pour Illizi et Tamanrasset ou le ciel deviendra plus nuageux durant l’après-midi

Les températures pour ce dimanche 10 juillet

Pour ce dimanche 10 juillet 2022, le mercure affichera des températures moins caniculaires. Les maximales prévues pour cette même journée seront comprises entre 26 et 37 degrés sur les zones côtières; entre 27 et 39 degrés dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 34 à 46 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.